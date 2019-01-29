Стратегический бомбардировщик ПАК ДА будет создан к 2026 году

Москва, , 13:12 — REGNUM 28 января состоялось торжественное собрание, которое было посвящено 50-летию со дня первого полета сверхзвукового гражданского самолета Ту-144. Оно прошло в ПАО «Туполев».

В ходе этого мероприятия было выступление генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова. В своем выступлении он остановился на создании новой техники, на проекте «изделие 80». Данный проект — это разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

По словам Александра Конюхова, сроки создания ПАК ДА будут такие же, как и для создания Ту-144, пять-семь лет. Он также сказал, что и проблемы при разработке будут примерно такие же, как и при конструировании Ту-144.

Ранее сообщалось, что этот новый многофункциональный самолет должен будет заменить Ту-22М3 и Ту-95МС, а также Ту-160. Согласно планам, ПАК ДА должен совершить первый полет примерно в 2025—2026 годах. Запуск самолета в серию — 2028−2029 годы. Казанскому авиазаводу необходимо создать всю производственную базу под этот самолет к 2025 году.

Новый авиационный комплекс конструируется с применением стелс-технологий. Самолет сможет нести самое современное вооружение, которое уже используется, а также перспективное, которое находится в разработке. Продолжительность нахождения его в воздухе достигнет тридцати часов. Вопросу создания ПАК ДА придается большое значение, он стоит на личном контроле министра обороны РФ и президента РФ.

На сегодняшний день только у США и России в составе вооруженных сил есть стратегическая авиация. Она всегда относилась к элите ВВС США и ВВС СССР (РФ). Стратегические бомбардировщики оснащены ядерным оружием и могут нанести удары по противнику на дальности в несколько тысяч километров.

Следует заметить, что Соединенные Штаты несколько лет назад также начали разработку нового стратегического бомбардировщика. По имеющейся информации, они собираются поставить его на вооружение в 2025 году.