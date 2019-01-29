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Внедорожник Engelberg Tourer от Mitsubishi появится на автосалоне в Женеве

Техника

Своё название машина получила в честь города в Альпах

Токио, 29 января 2019, 12:38 — REGNUM  Премьера нового концептуального кроссовера Engelberg Tourer от Mitsubishi состоится 5 марта на Женевском международном автосалоне, сообщает 29 января издание Overdrive.

Своё название машина получила в честь города в Альпах, расположенного в широкой долине и окруженного ледниками. Технических подробностей о новинке пока нет. В соответствии с озвученным в тизере слоганом «еще больше внедорожников, больше EV, больше технологий, больше стиля», автомобиль может получить электрическую силовую установку и продвинутые беспилотные возможности.

Предполагается, что Engelberg Tourer может стать одной из ключевых моделей автокомпании, определяющих вектор её развития предприятия на ближайшие двадцать лет.

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