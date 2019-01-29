Toyota Supra получила первый пакет тюнинга

Берлин, , 12:18 — REGNUM Первый пакет тюнинга для Toyota Supra, подготовленный специалистами немецкого ателье Prior Design, будет включать расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло. Об этом пресс-служба компании сообщила на странице в Facebook.

Новая Supra создана на платформе BMW Z4, машину представили в середине января на автосалоне в Детройте. Разработку спорткара выполнили специалисты спортивного подразделения GAZOO Racing. Подробности о новинке всё ещё держатся в секрете, однако эксперты предполагают, что силовая установка будет модифицирована и ее отдача превысит показатели стандартного мотора BMW.

По предварительной информации, Toyota представит Supra на российском рынке. Продажи спорткара начнутся уже в этом году. В США базовая комплектация двухдверки стоит $49 990 (порядка 3,3 миллиона рублей).

Читайте также: В сеть попала информация о цене нового Toyota Supra