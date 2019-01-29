В России увеличился объём продаж Jaguar Land Rover с пробегом

Москва, , 10:48 — REGNUM Количество реализованных в России Jaguar Land Rover с пробегом по итогам 2018 года составило 6423 сертифицированных автомобиля, что на 6,5% превышает показатель предыдущего года, сообщает 29 января пресс-служба российского представительства компании.

Отмечается, что 30% машин было реализовано через официальные дилерские центры компании.

В рамках сертификационной программы клиенты компании получают возможность приобрести автомобили Jaguar и Land Rover, возраст которых не превышает пяти лет, а пробег составляет не более 120 тыс. км. Перед продажей автомобили проходят несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам. На все автомобили по указанной программе распространяется «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 тыс. км пробега после покупки (либо заводская гарантия до 2 лет), а клиенты подключаются к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.

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