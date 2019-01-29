В FaceTime обнаружили ошибку, позволяющую подслушивать собеседника

Нью-Йорк, США, , 11:05 — REGNUM Пользователи Twitter обнаружили ошибку в сервисе VoIP-звонков FaceTime, из-за которой любой желающий может услышать собеседника еще до того, как тот взял трубку. Apple пообещала исправить эту проблему со следующим обновлением ПО, а до тех пор посоветовала всем пользователям отключить FaceTime на своих устройствах, сообщает Axios.

https://twitter.com/BmManski/status/1089967572307640320

Программная ошибка появляется, когда пользователь звонит любому из своих контактов и, не дожидаясь, пока тот ответит, нажимает на клавишу добавления нового собеседника и вводит свой номер телефона. После этого абонент на том конце фактически принимает звонок, даже если не совершал для этого никаких действий. Ошибка появляется как во время аудио-, так и при видеозвонках, позволяя не только услышать, но и увидеть собеседника против его воли. Ошибка коснулась всех владельцев устройств с iOS 12.1 и новее.

Apple заявила, что знает о проблеме и обещает её исправить со следующим обновлением ПО «на этой неделе». Точную дату представители компании не сообщают. До тех пор сервера, обеспечивающие работу функции групповых звонков FaceTime, отключили. Несмотря на это Apple советует юзерам отключить сервис у себя на устройстве. Для этого нужно в «Настройках» перейти в раздел FaceTime и передвинуть тумблер в неактивное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году Apple выпустит три новых модели iPhone. Устройства могут получить названия iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR2019. Флагманский смартфон будет оснащён тройной основной камерой, один из модулей которой получит сверхширокоугольный объектив, а две другие модели оснастят двойными камерами.

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