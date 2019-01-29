Mercedes-Benz создаёт концепткар, который не будет попадать в аварии

Штутгарт, Германия, , 08:40 — REGNUM Внедрение продвинутой антиблокировочной системы, адаптивного круиз-контроля и дисковых тормозов на все четыре колеса в сочетании с искусственным интеллектом сделают автомобиль почти безаварийным, сообщает издание WhichCar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Олу Каленниуса.

По его словам, большинство ДТП происходят из-за человеческих ошибок, поэтому немецкий автоконцерн разработал концепткар, передовые технологии которого сделают автомобиль неуязвимым во время нештатных ситуаций.

«Такие вещи, как технологии автономного вождения и сложные системы помощи водителю — все это способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий», — сказал Каленниус.

Он добавил, что искусственный интеллект станет частью системы автомобиля и будет собирать данные о вождении и дорожной обстановке, делиться ими с центральным сервером, чтобы постоянно улучшать и модернизировать работу систем помощи водителю. Предполагается, что представленные наработки будут внедряться и в других автомобилях Mercedes-Benz.

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