Премьера нового кроссовера Haval F7x от Great Wall состоится в марте

Баодин, Китай, , 08:15 — REGNUM Разработанный в Great Wall новый серийный кроссовер Haval F7x будет представлен широкой публике в марте этого года. Планируется, что автомобиль будет доступен на российском рынке, сообщает издание «Новые автомобили».

Кросс-купе создаётся на базе паркетника Haval F7, премьера которого состоялась в конце лета 2018 года на мотошоу в Москве. Новый автомобиль совпадает со своим предшественником в размерах: имеет длину 4 620 мм, ширину 1 846 мм, высоту 1 690 мм и колесную базу 2 725 мм. Судя по шпионским фотографиям салона модели, интерьер Haval F7x также будет заимствован у ранней версии.

В линейку моторов входят турбированные двигатели объёмом 1,5 и 2 литра мощностью 150 и 190 лошадиных сил, соответственно. Трансмиссия-«робот», рассчитана на семь положений и работает от электронного джойстика.

В изначальной комплектации кроссовер имеет передний привод, а за дополнительную плату можно заказать полный привод с несколькими режимами вождения.

Цена новинки пока держится в секрете. В издании предполагают, что стоимость стандартного F7 в Китае составит от 106 000 до 146 000 юаней (от 1 033 000 до 1 422 000 рублей).

Читайте также: Объявлен старт продаж нового кроссовера Haval F7