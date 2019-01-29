Вторник, 29 Января 2019 года
07:23:45 МСК

Эксперты определили самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Техника

Белому отдают предпочтение 41% автолюбителей

Мюнстер, Германия, 29 января 2019, 07:20 — REGNUM  Самыми востребованными у автолюбителей в 2018 году остались ахроматические цвета, например, белый, черный, серый и серебристый. К такому выводу пришли эксперты BASF Coatings, исследовав предпочтения покупателей.

«В эти оттенки окрашены почти 80% автомобилей по всему миру. Согласно статистике, белый цвет — самый популярный среди всех остальных», — приводят данные исследования в агентстве Advis.

Отмечается, что проведённое исследования охватило глобальный рынок автомобилей, в том числе в странах Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона. В белый цвет в этих регионах мира окрашен более чем каждый третий автомобиль (41%). При этом машины белого цвета в минувшем году чаще всего выбирали в Китае (59%).

После белого самыми популярными цветами автомобилей стали черный (16%) и серый (13%). Популярность серебристого оттенка немного снизилась по сравнению с 2017 годом и составила 9%. Среди всего разнообразия цветовых оттенков самым распространённым является синий цвет (8%). За ним по популярности следует красный (7%). Эти хроматические цвета, как правило, используются в сегментах небольших автомобилей, к примеру, среди компактных и малогабаритных транспортных средств.

Читайте также: Российские автолюбители назвали идеальный автомобиль и лучший бренд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить