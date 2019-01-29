Эксперты определили самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Мюнстер, Германия, , 07:20 — REGNUM Самыми востребованными у автолюбителей в 2018 году остались ахроматические цвета, например, белый, черный, серый и серебристый. К такому выводу пришли эксперты BASF Coatings, исследовав предпочтения покупателей.

«В эти оттенки окрашены почти 80% автомобилей по всему миру. Согласно статистике, белый цвет — самый популярный среди всех остальных», — приводят данные исследования в агентстве Advis.

Отмечается, что проведённое исследования охватило глобальный рынок автомобилей, в том числе в странах Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона. В белый цвет в этих регионах мира окрашен более чем каждый третий автомобиль (41%). При этом машины белого цвета в минувшем году чаще всего выбирали в Китае (59%).

После белого самыми популярными цветами автомобилей стали черный (16%) и серый (13%). Популярность серебристого оттенка немного снизилась по сравнению с 2017 годом и составила 9%. Среди всего разнообразия цветовых оттенков самым распространённым является синий цвет (8%). За ним по популярности следует красный (7%). Эти хроматические цвета, как правило, используются в сегментах небольших автомобилей, к примеру, среди компактных и малогабаритных транспортных средств.

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