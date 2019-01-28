Назван новый срок создания стратегического бомбардировщика ПАК ДА

Москва, , 19:44 — REGNUM Создание нового российского стратегического бомбардировщика по проекту ПАК ДА займет от пяти до семи лет, заявил 28 января журналистам гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

Телеканал «Звезда» цитирует слова Александра Конюхова о сроках, необходимых для создания стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«На создание «изделия-80» заложено … пять-семь лет», — цитирует телеканал заявление главы ПАО «Туполев». Уточняется, что «изделие-80» — это заводское обозначение будущего самолета.

При этом сроки создания нового стратегического бомбардировщика гендиректор ПАО «Туполев» сравнил с временем, которое понадобилось для воплощения проекта сверхзвукового авиалайнера Ту-144, на которое понадобилось пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале работ по реализации проекта ПАК ДА было официально объявлено в ноябре 2018. Ранее сообщалось, что проект ПАК ДА числится на особом контроле у Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

Стоит отметить, что боевому самолету, созданному по проекту ПАК ФА в 2018 годубыло присвоено обозначение Су-57 и первая партия таких машин должна поступить в состав авиапарка ВКС России.

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