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В Южной Корее оштрафовали компанию Porsche Korea

Техника

Компания должна выплатить штраф в размере $1,49 млн

В Южной Корее оштрафовали компанию Porsche Korea
Basheer Tome
Porsche

Сеул, 28 января 2019, 18:04 — REGNUM  В Южной Корее оштрафовали Porsche Korea за манипуляцию с результатами испытаний выхлопных газов, сообщает YTN.

28 января Центральный районный суд г. Сеула признал нарушения компании и наложил на Porsche Korea штраф в размере 1,67 млрд вон (~$1,49 млн).

Кроме того, прокуратура потребовала посадить в тюрьму двух сотрудников компании, которые были ответственны за результаты испытаний, на 10 и 4 месяца.

Известно, что компания Porsche Korea импортировала около 2000 автомобилей с поддельной сертификацией о выхлопных газах с 2014 года.

Согласно новостному источнику, 20 февраля Центральный районный суд г. Сеула вынесет окончательное решение по делу компании Porsche Korea и ее сотрудников.

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