В Индии испытали новую авиационную антирадарную ракету NGARM

Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM В Индии прошли успешные испытания новой ракеты NGARM, предназначенной для уничтожения радаров противника, сообщает 28 января интернет-портал indiatimes.com.

Разработчик ракеты, индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development), утверждает, что ракета относится к новому поколению авиационных боеприпасов.

Уточняется, что тестирование ракеты NGARM состоялось на полигоне IТR, расположенном в городе Баласор в индийском штате Орисса. Сообщается, что ракета была запущена с истребителя и поразила назначенную наземную цель в соответствии с расчетными характеристиками.

Представители DRDO указали, что ракета NGARM будет включена в комплекс вооружения истребителей Су-30МКИ и истребителя Tejas. По утверждению разработчиков, ракета способна поражать радиолокационные станции и пункты связи на расстоянии до 100 км.

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