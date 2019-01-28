Жители России в 2018 году приобрели почти 1500 люксовых автомобилей

Москва, , 13:35 — REGNUM Объём продаж люксовых автомобилей в России по итогам 2018 года составил 1 463 единицы, что на 1,6% превышает показатель предыдущего года, сообщает 28 января агентство «Автостат».

Чаще всего жители России отдавали предпочтение автомобилю Mercedes-Benz Maybach S-Class — на него приходится почти половина (49%) рынка люксовых брендов. Второе место по продажам заняла марка Bentley с 298 экземплярами. Первую тройку в люксовом сегменте замыкает Maserati с результатом в 238 автомобилей.

Порядка 70% всего объема российского рынка в люксовом сегменте пришлось на Москву и Подмосковье (991 единица). Жители Санкт-Петербурга стали обладателями 126 люксовых автомобилей.

В агентстве отметили, что в декабре минувшего года рынок новых люксовых автомобилей в России сократился на 8% — после трех месяцев непрерывного роста (с сентября по ноябрь). При этом ему все же удалось закончить год в «плюсе».

Читайте ранее в этом сюжете: Российский рынок легковых автомобилей вырос на 12%