Mercedes-Benz отзывает из России восемь фургонов Sprinter

Москва, , 13:19 — REGNUM Восемь автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) будут отозваны на российском рынке в связи с установкой в двери замков, которые могли быть установлены вместе с некорректными исполнительными рычагами. Об этом 28 января сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что некорректная работа замков может привести к ситуации, когда распашная дверь переднего пассажира, сдвижная дверь грузового отсека, а также правая распашная дверь сзади перестанут открываться как изнутри, так и снаружи. В случае ДТП возможность эвакуации через правую сторону автомобиля может быть не обеспечена.

Работу по информированию владельцев автомобилей проведут уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС». Им будет направлено уведомление письмом и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Ранее в России отзывалась крупная партия фургонов Sprinter в связи с дефектом, вызывающим проблемы в функционировании приборов.

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