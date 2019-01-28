Хакер атаковал правительственный сайт Уганды

Кампала, , 13:23 — REGNUM На сайт Внешней системы управления трудовой информацией Министерства труда в Уганде была совершена хакерская атака, сообщает Daily Monitor Uganda.

Хакер украл важную информацию о привлечении иностранной рабочей силы и другие конфиденциальные документы сайта.

В системе была зарегистрирована каждая компания Уганды, которая размещала там информацию о необходимом количестве рабочей силы и поставок.

Внешние источники сообщают, что хакером является один из сотрудников IT-отдела системы, однако компания опровергает взлом и сообщает о технеполадках. По словам источника, знакомого с системой, руководство Внешней системой трудовой информации знает имя хакера, однако не хочет его разглашать.

Члены ассоциации внешних кадровых агентств Уганды потребовали министерство труда арестовать хакера и предъявить ему обвинения.