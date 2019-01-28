Малый ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора» проходит испытания

Москва, , 12:54 — REGNUM В России идут испытания многофункцианального беспилотного ударного комплекса «Карнивора». В ходе этих испытаний отрабатывались вопросы применения боекомплекта БПЛА, а также вопросы применения сеток для перехвата БПЛА противника.

Название «Карнивора» аппарат получил от латинского слова Carnivora, что в переводе на русский язык означает «плотоядные».

Радиус действия российского БПЛА «Карнивора» по топливу составляет до 500 километров, это автономный полет. Радиус его действия по связи — до 150 километров, это под контролем оператора.

Размах крыльев аппарата составляет пять метров. Максимальный вес доходит до сорока килограмм. Полезная нагрузка — до 20 килограмм. При такой нагрузке БПЛА может находиться в воздухе не менее часа. А при полезной нагрузке до 10 килограмм — уже до шести часов.

В режиме разведки «Карнивора» может быть в воздухе до 20 часов, для этого к нему крепится дополнительный топливный бак. Максимальная высота полета БПЛА доходит до четырех километров.

В качестве полезной нагрузки БПЛА «Карнивора» может нести боевую часть для работы по наземным и воздушным целям, радиоретранслятор, дополнительный оптико-электронный комплекс высокого разрешения, дополнительный топливный бак, сбрасываемый спасательный комплект, РЛС «Нетопырь», а также устройство-радиохимической разведки.

Отличительной особенностью данного БПЛА является его возможность перехвата других дронов. Обнаружив дрон противника, «Карнивора» набрасывает на него сетку, что приводит к его падению. Так эти БПЛА могут нести охрану важных объектов: военных баз, атомных станций и т.п.

Эксперты считают, что в последнее время Россия начинает преодолевать свое отставание в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов.