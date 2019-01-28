Понедельник, 28 Января 2019 года
12:56:22 МСК

Малый ударный беспилотник-перехватчик «Карнивора» проходит испытания

Техника

На испытаниях отработаны вопросы применения боекомплекта и перехвата других дронов

Москва, 28 января 2019, 12:54 — REGNUM  В России идут испытания многофункцианального беспилотного ударного комплекса «Карнивора». В ходе этих испытаний отрабатывались вопросы применения боекомплекта БПЛА, а также вопросы применения сеток для перехвата БПЛА противника.

Название «Карнивора» аппарат получил от латинского слова Carnivora, что в переводе на русский язык означает «плотоядные».

Радиус действия российского БПЛА «Карнивора» по топливу составляет до 500 километров, это автономный полет. Радиус его действия по связи — до 150 километров, это под контролем оператора.

Размах крыльев аппарата составляет пять метров. Максимальный вес доходит до сорока килограмм. Полезная нагрузка — до 20 килограмм. При такой нагрузке БПЛА может находиться в воздухе не менее часа. А при полезной нагрузке до 10 килограмм — уже до шести часов.

В режиме разведки «Карнивора» может быть в воздухе до 20 часов, для этого к нему крепится дополнительный топливный бак. Максимальная высота полета БПЛА доходит до четырех километров.

В качестве полезной нагрузки БПЛА «Карнивора» может нести боевую часть для работы по наземным и воздушным целям, радиоретранслятор, дополнительный оптико-электронный комплекс высокого разрешения, дополнительный топливный бак, сбрасываемый спасательный комплект, РЛС «Нетопырь», а также устройство-радиохимической разведки.

Отличительной особенностью данного БПЛА является его возможность перехвата других дронов. Обнаружив дрон противника, «Карнивора» набрасывает на него сетку, что приводит к его падению. Так эти БПЛА могут нести охрану важных объектов: военных баз, атомных станций и т.п.

Эксперты считают, что в последнее время Россия начинает преодолевать свое отставание в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить