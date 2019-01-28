Lamborghini Urus получил пакет улучшений для бездорожья

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 08:54 — REGNUM Кроссовер Lamborghini Urus получил пакет улучшений Off-Road, который обеспечит большую уверенность водителя в условиях бездорожья, передаёт издание «110км» со ссылкой на материалы автопроизводителя.

В пакет вошли пластины из нержавеющей стали для защиты днища, защитные накладки на бамперы, а также наконечники выхлопа и 21-дюймовые диски с всесезонными шинами. Отмечается, что увеличенный до 248 мм дорожный просвет обеспечит съезд автомобиля с асфальтированного шоссе под углом 27,9 градуса (в стандартной версии — 20,3 градуса) и въезд под углом 28,3 градуса (против 26,8 градуса).

Напомним, Urus изначально создавался в линейке мощных суперкаров Lamborghini. Автомобиль оснащается 4,0-литровым битурбо мотором, выдающим 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Время разгона машины с места до 100 км/ч составляет 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. При этом крупные габариты не утяжеляют кроссовер — при длине пять метров он оказывается намного легче соплатформенных Bentley Bentayga или Porsche Cayenne.

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