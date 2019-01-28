Назван ТОП-5 самых странных автомобилей в истории машиностроения

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Рейтинг самых необычных машин, которые вышли в массовое производство, опубликовал 27 января журнал CarsWeek.ru.

Самым странным автомобилем в списке оказался британский одноместный Peel P50 — «автомобиль-чемодан». Выпускалась эта модель с 1962 года до 1965 года. Вес чудо-автомобиля составляет 56 килограммов. Максимальная скорость машины составляет 61 км/ч.

Второе место занял автомобиль со штурвалом или велосипедным рулем. Это послевоенный немецкий автомобиль от Messerschmitt. После запрета на выпуск самолетов, компания решила перестроиться на выпуск автомобилей. Первой моделью стал автомобиль Messerschmitt KR175.

На третьем месте баварская двухместная модель сверхкомпактного автомобиля BMW Isetts 300 с входной дверью вместо капота. Машина выпущена тиражом в 161 728 единиц.

В списке издания трехколесный английский автомобиль Bong Bug 700E и компактная двухдверная Mazda модели R360 массой 360 кг.

Ранее журнал CarsWeek.ru опубликовал ТОП-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке.