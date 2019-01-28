В России стартовали продажи нового KIA Ceed SW

Москва, , 08:36 — REGNUM Российские дилеры KIA начали продажи нового универсала Ceed SW. Автомобиль третьего поколения доступен в девяти комплектациях, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что универсал KIA обладает самым большим (625 л) объёмом багажного отсека в своем сегменте, при этом список опций и систем почти не уступает пятидверному хэтчбеку Ceed. Производство нового KIA Ceed SW осуществляется в соответствии с российской спецификацией на заводе «Автотор» в Калининграде.

Линейка бензиновых двигателей Ceed SW включает 1,4-литровый силовой агрегат Kappa (100 л. с., 134 Н*м, в сочетании с 6МКП), 1,6 MPI Gamma (128 л. с., 154,6 Н*м, в сочетании с 6МКП или 6АКП) и новый 1,4 T-GDI Kappa с турбонаддувом (140 л. с., 242 Н*м, в сочетании с преселективной трансмиссией 7DCT). Цена наиболее доступной комплектации универсала Classic 1,4 6MT составит 1 млн 084 тыс. 900 рублей.

Ранее представители компании, по данным телеканала YTN, сообщили, что прибыль KIA Motors по итогам 2018 года увеличилась почти на 75% и составила 1,15 трлн вон (676,8 млрд рублей).

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