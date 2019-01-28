Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности

Пало-Альто, США, , 07:33 — REGNUM Компания Tesla планирует представить новую систему безопасности, которой в будущем будут оснащаться все автомобили, на которых предусмотрен встроенный автопилот. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Система получила название Sentry Mode. Её особенностью станет реакция на попытку ограбления или угона автомобиля. В этом случае система начнёт играть известное произведение Баха «Токката и фуга ре-минор». На своей странице Маск продемонстрировал классический вариант мелодии, указав, что в некоторых случаях можно будет установить мелодию в металл-обработке.

Ожидается, что новой системой безопасности будут оснащаться автомобили Tesla Model S, Model X и Model 3. Также Sentry Mode сможет включить видеозапись происходящего, не только в салоне автомобиля, но и вокруг него, поскольку задумка инженеров состоит в том, чтобы иметь возможность подробно сообщить хозяину о происходящем с его автомобилем за время его отсутствия.

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