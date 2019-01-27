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США вывели на орбиту спутники-инспекторы

Техника

В обновленной стратегии ПРО США космосу отведена особая роль

США вывели на орбиту спутники-инспекторы
Иллюстрация: Defense.gov
Atlas-5

Вашингтон, 27 января 2019, 16:02 — REGNUM  По имеющейся информации, российская автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) постоянно фиксирует маневры военных спутников США на орбите.

Основные задачи данной системы — выявлять опасные сближения действующих космических аппаратов с космическим мусором, обнаруживать разрушение объектов на орбитах и сопровождать крупные потенциально опасные объекты, неконтролируемо сходящие с орбиты.

АСПОС ОКП 23 апреля 2018 года было зафиксировано отделение от американского спутника связи CBAS (по военному каталогу США — USA-283) еще двух спутников USA-285 и USA-286. Назначение этих спутников не было объявлено. Спутник связи CBAS выводился на геостационарную орбиту ракетой-носителем Atlas-5, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.

Проведенный анализ движений спутников USA-285 и USA-286 показал, что траектория одного из них изменяется не прогнозируемо, что говорит о наличии у него возможности маневрировать. Таким образом, его можно отнести к спутникам-инспекторам. Спутники-инспекторы, кроме выполнения задач наблюдения за другими спутниками и оценки их состояния, могут также выполнять и задачи по их уничтожению.

Недавно МИД РФ дал свою оценку недавно обновленной стратегии Соединенных Штатов в сфере противоракетной обороны. Значительный упор в ней делается на системы, размещаемые в космосе. Российская дипломатия считает, что размещение США в космосе ударного оружия является реальностью ближайшего будущего.

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Американский военный космос
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