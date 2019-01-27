Роскосмос потратит 455 млн рублей на контроль качества производства ракет

Москва, , 15:59 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» потратит в 2019 году 455,9 млн рублей на контроль качества производства ракетно-космической техники. Об этом свидетельствуют материалы официального портала госзакупок.

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов госкорпорации «Роскосмос», опубликованный на официальном портале госзакупок, показывает, что корпорация планирует разместить в 2019 году заказы на контроль качества создания ракетно-космической техники на общую сумму в 455,9 млн рублей. Средства будут направлены на осуществление контроля в организациях, осуществляющих разработку, производство, испытания и поставку техники по заказам Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что на предприятиях госкорпорации для контроля качества сборки ракет-носителей будет использоваться система видеофиксации.