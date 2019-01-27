Китайский суд оснастили интеллектуальной информационной системой

Шанхай, Китай, , 14:46 — REGNUM Информационная система, разработанная на основе технологий искусственного интеллекта, впервые была использована в одном из судов Китая при рассмотрении уголовного дела. Об этом сообщает China Daily.

Интеллектуальная информационная система, получившая название «206 system», использовалась при рассмотрении уголовного дела в промежуточном народном суде № 2 Шанхая. Перед всеми людьми, присутствующими на судебном заседании, были установлены специальные экраны. Когда судья, государственный обвинитель или сторона защиты обращались к информационной системе, то она выводила на экран нужные доказательства. Например, система продемонстрировала психиатрическое заключение и воспроизвела запись с камер видеонаблюдения.

Информационная система «206 system» была разработана по заказу политической и судебной комиссии при ЦК КПК. Система может использоваться не только для предоставления необходимой информации во время рассмотрения дел в суде, но и при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В частности, информационная система может помочь полиции в устранении недостатков при получении следственных доказательств и проконтролировать ведение допроса в соответствии с имеющимся массивом дел разных типов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Национальный институт стандартизации Китая представил базы стандартизации технологий искусственного интеллекта в сфере исследований в области распознавания голоса и обработки текстов, использующихся при машинном переводе и синтезе речи.