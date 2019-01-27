Воскресенье, 27 Января 2019 года
14:17:52 МСК

Японские поезда оборудуют экранами дополненной реальности

Техника

На прозрачных экранах, установленных поверх окон, будет выводить информация о маршруте

Токио, 27 января 2019, 14:17 — REGNUM  Японский оператор связи DoCoMo NTT и железнодорожная компания Kyushu Railway Company разрабатывают экраны с технологией дополненной реальности, которыми будут оборудованы окна поездов. Видеоролик с презентацией новой технологии опубликован на канале DoCoMo NTT в YouTube.

Проект японских компаний предусматривает создание прозрачных экранов, которые будут устанавливаться поверх окон местных поездов. На экранах будет выводить информация о маршруте, туристические справки и другая полезная информация. Взаимодействие с экранами будет осуществляться с помощью голосовых датчиков и сенсорного управления. Коммерческий запуск технологии запланирован на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января в пресс-службе Томского государственного университета рассказали о том, учёные вуза совместно с компанией Rubius освоили сборку образовательных модулей, использующих технологии дополненной и виртуальной реальности. Первым представленным модулем стало приложение для курса безопасности жизнедеятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить