Японские поезда оборудуют экранами дополненной реальности

Токио, , 14:17 — REGNUM Японский оператор связи DoCoMo NTT и железнодорожная компания Kyushu Railway Company разрабатывают экраны с технологией дополненной реальности, которыми будут оборудованы окна поездов. Видеоролик с презентацией новой технологии опубликован на канале DoCoMo NTT в YouTube.

Проект японских компаний предусматривает создание прозрачных экранов, которые будут устанавливаться поверх окон местных поездов. На экранах будет выводить информация о маршруте, туристические справки и другая полезная информация. Взаимодействие с экранами будет осуществляться с помощью голосовых датчиков и сенсорного управления. Коммерческий запуск технологии запланирован на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января в пресс-службе Томского государственного университета рассказали о том, учёные вуза совместно с компанией Rubius освоили сборку образовательных модулей, использующих технологии дополненной и виртуальной реальности. Первым представленным модулем стало приложение для курса безопасности жизнедеятельности.