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В США закрыли зарядные станции для электромобилей

Техника

Станции высокой мощности закрыты из-за возможных проблем с оборудованием

Сан-Франциско, США, 27 января 2019, 11:30 — REGNUM  Компания Electrify America, созданная Volkswagen Group для сети зарядных станций для электромобилей в США, закрыла большинство станций из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщает пресс-служба Electrify America.

В пресс-релизе указывается, что закрытие станций мощностью от 150 кВт до 350 кВт вызвано потенциальными проблемами с системами жидкостного охлаждения, поставляемыми фирмой HUBER+SUHNER.

Ранее стало известно, что на испытательном полигоне в Германии произошло короткое замыкание, вызванное использованием охлаждающего зарядного кабеля HUBER+SUHNER. Компания порекомендовала всем клиентам закрыть зарядные станции до того, как проблема с безопасностью не будет ликвидирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Electrify America открыла в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) две первые зарядные станции мощностью 350 кВт.

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Электромобили
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