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Программу для распознавания лиц обвинили в расизме

Техника

Коммерческая программа от Amazon значительно чаще ошибается при распознавании темнокожих женщин

Кембридж , США, 27 января 2019, 11:14 — REGNUM  Сотрудник медиа-лаборатории Массачусетского технологического института сравнил точность работы коммерческих программ для распознавания лиц в отношении людей с разным цветом кожи. Об этом сообщает The Verge.

Джо Буоламвини из Массачусетского технологического института протестировал коммерческие программы для распознавания лиц, разработанные американскими компаниями Microsoft, IBM, Amazon и китайской Megvii.

Он установил, что программа Rekognition от компании Amazon показала наибольшее количество ошибок, зависимых от пола и цвета кожи. Количество ошибок в распознавании мужчин со светлой кожей не превышало 5%, тогда как программа ошибалась в 19% случаев при распознавании женщин со светлой кожей и в 31% случаев с тёмной.

Издание отмечает, что подобные проблемы были выявлены в программах от IBM и Microsoft в феврале прошлого года, однако похоже, что компаниям удалось их устранить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года часть акционеров компании Amazon потребовала установить запрет на продажу программного обеспечения Rekognition правоохранительным органам США. Эта программа используется таможенными службами и правоохранительными органами в двух штатах, однако акционеры считают, что точность работы Rekognition не достаточна для того, чтобы использовать её в системах общественной безопасности.

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