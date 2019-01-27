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В ЕКА готовятся к возвращению человека на Луну

Техника

ЕКА провело лунно-аналоговые полевые испытания

В ЕКА готовятся к возвращению человека на Луну
Луна

Мадрид, 27 января 2019, 07:42 — REGNUM  Европейское космическое агентство (ЕКА) испытало современные электронные средства и геологические инструменты, которые будут использоваться при следующих пилотируемых миссиях на Луну. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Для проведения лунно-аналоговых полевых исследований космонавты и учёные прибыли на испанский остров Лансароте, вулканические пейзажи которого напоминают лунную поверхность.

Учёные изучили ограничения подвижности, с которыми сталкиваются астронавты, находящиеся в плотных скафандрах. Вся аппаратура, с которой должны будут работать астронавты, должна быть сконструирована с учётом этих ограничений.

Также в рамках программы ЕКА Pangea-X были протестированы новейшие системы связи, которые должны обеспечить постоянную поддержку астронавта из наземного центра управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в ЕКА испытали навигационную систему марсохода, который войдёт в состав миссии «Экзомарс-2020», реализуемой совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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