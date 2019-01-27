Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»

Москва, , 05:13 — REGNUM У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идет об системе оперативной рекогносцировки, которая состоит из миниатюрного аппарата с парашютом и ракетницы. Система предназначена для индивидуального пользования.

«В экспериментальном порядке изделие апробировали российские подразделения в Сирии», — сообщил источник ТАСС.

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Реактивный снаряд выпускается на поле боя из ручной ракетницы, он способен подняться на высоту до 300 м. Снаряд выбрасывает аппарат с камерой, и пока устройство опускается на парашюте, боец наблюдает за изображением на экране планшета.

Такой комплекс помогает военным оперативно получать изображения в местах чрезвычайных ситуаций ил там, где обычное наблюдение сопряжено с опасностями. Его можно применять в ходе боев в городе. Система проходит заводские испытания.

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