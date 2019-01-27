Воскресенье, 27 Января 2019 года
05:14:37 МСК

Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»

Техника

Снаряд выбрасывает аппарат с камерой, и пока устройство опускается на парашюте, боец наблюдает за изображением на экране планшета

Москва, 27 января 2019, 05:13 — REGNUM  У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идет об системе оперативной рекогносцировки, которая состоит из миниатюрного аппарата с парашютом и ракетницы. Система предназначена для индивидуального пользования.

«В экспериментальном порядке изделие апробировали российские подразделения в Сирии», — сообщил источник ТАСС.

Читайте также: Армия США получит нано-беспилотник

Реактивный снаряд выпускается на поле боя из ручной ракетницы, он способен подняться на высоту до 300 м. Снаряд выбрасывает аппарат с камерой, и пока устройство опускается на парашюте, боец наблюдает за изображением на экране планшета.

Такой комплекс помогает военным оперативно получать изображения в местах чрезвычайных ситуаций ил там, где обычное наблюдение сопряжено с опасностями. Его можно применять в ходе боев в городе. Система проходит заводские испытания.

Читайте также: Первые фото тяжёлого беспилотника «Охотник» появились в сети

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить