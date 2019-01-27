Воскресенье, 27 Января 2019 года
04:09:46 МСК

Два Ту-160 пролетели над водами Арктики с дозаправкой в воздухе

Техника

Летчики в полном объеме выполнили поставленное задание

Москва, 27 января 2019, 04:09 — REGNUM  Полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Баренцевым, Лаптевых и Карским морями совершили два стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипажи провели в воздухе более 15 часов. В полете самолеты совершили дозаправку.

Летчики в полном объеме выполнили поставленное задание, заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он отметил, что в результате в очередной раз доказана работоспособность авиационной техники в любом районе и в любых климатических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морские силы США намерены летом 2019 года направить свои корабли в воды Арктики для проверки их пригодности к условиям региона.

Читайте также: Авианосные группы ВМС США проверят на пригодность к условиям Арктики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить