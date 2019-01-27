Два Ту-160 пролетели над водами Арктики с дозаправкой в воздухе

Москва, , 04:09 — REGNUM Полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, а также Баренцевым, Лаптевых и Карским морями совершили два стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипажи провели в воздухе более 15 часов. В полете самолеты совершили дозаправку.

Летчики в полном объеме выполнили поставленное задание, заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он отметил, что в результате в очередной раз доказана работоспособность авиационной техники в любом районе и в любых климатических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морские силы США намерены летом 2019 года направить свои корабли в воды Арктики для проверки их пригодности к условиям региона.

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