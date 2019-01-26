Во Франции усилили контроль над сетями связи

Париж, , 14:11 — REGNUM Во Франции ужесточили требования к оборудованию, используемому операторами мобильной радиосвязи. Об этом сообщает Reuters.

25 января были обнародованы обновлённые требования к операторам мобильной связи, принятые французским правительством. Согласно новым поправкам, компании, поставляющие услуги мобильной связи, должны будут получать официальное разрешение на использование телекоммуникационного оборудования, особо чувствительного к шпионажу.

Ужесточение требований принято на фоне проверок безопасности использования оборудования китайской компании Huawei, которые проходят в некоторых других европейских странах. Французский чиновник сообщил изданию Reuters, что ужесточение требований не направлено против какого-то конкретного производителя оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января британский оператор связи Vodafone сообщил, что приостанавливает сотрудничество с Huawei до тех пор, пока правительства европейских стран не удостоверятся в безопасности использования оборудования китайской компании.