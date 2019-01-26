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YouTube не будет рекомендовать сомнительные ролики

Техника

Сервис не будет рекомендовать ролики, в которых рекламируются «чудо-лекарства» или рассказывается, что Земля является плоской

Вашингтон, 26 января 2019, 13:48 — REGNUM  Администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, изменила правила, согласно которым сервис подбирает рекомендуемые видео. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь в списке рекомендуемых видео не будут появляться ролики, в которых рекламируются фальшивые лекарственные средства или делаются заведомо ложные заявления об исторических событиях или научных фактах (например, ролики, в которых доказывается, что Земля является плоской).

«Мы считаем, что это изменение обеспечит баланс между поддержкой свободы слова и выполнением обязательств перед пользователями», — сообщается в блоге YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе видеохостинг YouTube обновил требования к загружаемым видео, запретив публиковать розыгрыши, для героев которых моделируется опасная ситуация.

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