YouTube не будет рекомендовать сомнительные ролики

Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, изменила правила, согласно которым сервис подбирает рекомендуемые видео. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь в списке рекомендуемых видео не будут появляться ролики, в которых рекламируются фальшивые лекарственные средства или делаются заведомо ложные заявления об исторических событиях или научных фактах (например, ролики, в которых доказывается, что Земля является плоской).

«Мы считаем, что это изменение обеспечит баланс между поддержкой свободы слова и выполнением обязательств перед пользователями», — сообщается в блоге YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе видеохостинг YouTube обновил требования к загружаемым видео, запретив публиковать розыгрыши, для героев которых моделируется опасная ситуация.