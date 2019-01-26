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Продажи смартфонов Honor за пределами Китая выросли на 170%

Техника

Исполнительный директор Huawei сообщил, что смартфоны Honor стали вторыми по объёму продаж в России

Продажи смартфонов Honor за пределами Китая выросли на 170%
Maurizio Pesce Follow
Смартфон Honor

Пекин, 26 января 2019, 12:21 — REGNUM  Объём продаж смартфонов Honor, производимых китайской компанией Huawei, на международном рынке за год вырос на 170%. Об этом сообщает GizmoChina.

Honor является суббрендом компании Huawei, под которым выпускаются смартфоны низкого и среднего ценового сегмента. 25 января исполнительный директор Huawei Юй Чэндун сообщил на конференции в Пекине, что продажи смартфонов Honor на рынках за пределами Китая по итогам 2018 года выросли на 170%. Он отметил, что смартфоны Honor стали вторым по продажам на российском рынке. Также хорошие показатели отмечаются в Индии, Франции, Германии и Великобритании.

Отметим, рост поставок устройств среднего ценового сегмента происходит на фоне общего снижения продаж смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе СМИ сообщили, что американская компания Apple планирует сократить производство смартфонов iPhone новых моделей на 10%. Ожидается, что общее число iPhone, произведённых в первом квартале 2019 года, составит 40−43 млн устройств, тогда как ранее планировалось производство 47−48 млн.

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