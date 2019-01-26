Эксперты назвали пять самых беспроблемных иномарок на российском авторынке

Москва, , 12:15 — REGNUM Пятерку лучших автомобилей иностранного производства, чья эксплуатация доставляет своим владельцам наименьшее количество проблем, составила 26 января редакция портала «Автоновости дня».

Как отмечает портал, для того чтобы определить какие иностранные автомобили доставляют российским автовладельцам наименьшее количество проблем, журналисты обратились к экспертам и составили пятерку лучших в этом смысле иностранных автомобилей на основании их заключений.

На пятом месте в этом списке автомобиль Hyundai Elantra, чья цена стартует с суммы в 1 млн рублей с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Эксперты считают, что данная модель достаточно надежна и не доставляет своим владельцам особых проблем при эксплуатации.

На четвертом месте бизнес-седан Toyota Camry. Автомобиль качественно собран и его ценник начинается с 1,57 млн рублей. Toyota Camry оснащается двигателем мощностью от 150 до 249 л.с. и в максимальной версии комплектуется новым 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

На третьем месте Honda CR-V, стоимость которого начинается в России с 2 млн рублей и который вне зависимости от 2,0 и 2,5-литрового двигателя оснащен вариатором CVT. Данный японский кроссовер часто попадает в рейтинги самых надежных автомобилей.

На втором месте еще одна модель от компании Toyota — Corolla. Базовая комплектация с двигателем объемом 1,3 литра и 6-ступенчатой «механикой» обойдутся российскому покупателю в 1,03 млн рублей. Стоит отметить, что Toyota Corolla поддерживает эту свою репутацию надежности не одно поколение.

На первом же месте еще один представитель корейского автопрома — бюджетная модель Hyundai Solaris, чья стоимость начинается от 730 тысяч рублей. В его случае важным фактором кроме собственно надежности также служит невысокая стоимость содержания и обслуживания автомобиля.