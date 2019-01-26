Платежная система QIWI подверглась кибератаке

Москва, , 11:00 — REGNUM Эксперты по кибербезопасности отразили атаку хакеров на сервера российского платёжного сервиса QIWI. Об этом сообщает Банки.ру.

Об атаке на сервера системы QIWI рассказали представители компании Qrator Labs, специализирующейся на отражении DDoS-атак.

При DDoS атаках на вычислительную систему направляется множество запросов из разных точек распределённой системы. При удачной атаке серверы оказываются выведены из строя на некоторое время. Попытка такой атаки на платёжный сервис QIWI была зафиксирована 24 января. Трафик был пойман сетью фильтрации Qrator, работа платёжного сервиса не приостанавливалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года эксперты Qrator Labs сообщили, что за год во всём мире было нейтрализовано боле 85,5 тысяч DDoS-атак.