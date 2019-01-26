Канада выделит Nokia $40 млн на исследования технологий связи 5G

Оттава, , 12:18 — REGNUM Правительство Канады предоставит $40 млн компании Nokia на исследования в области технологий мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Reuters.

В министерстве инноваций, науки и экономического развития Канады сообщили, что правительство выделит $40 млн на исследования для компании Nokia, базирующейся в Финляндии. Финская компания по заказу канадского правительства изучит маршрутизацию данных и управление сетями 5G с точки зрения кибербезопасности.

Ожидается, что результаты исследования помогут принять решение о допустимости использования телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei для строительства инфраструктуры связи 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года правительство США приняло запрет на использование телекоммуникационного оборудования Huawei в государственных компаниях. Также от сотрудничества с китайской компанией в строительстве сетей 5G отказалась крупнейшая британская телекоммуникационная компания BT Group. Сейчас вопрос о безопасности использования китайского оборудования в инфраструктуре 5G рассматривается правительствами Норвегии и Германии.