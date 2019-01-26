Российские системы контроля фиксируют множественные маневры спутников США

Москва, , 07:28 — REGNUM Средства слежения за околоземным космическим пространством Российской Федерации фиксируют множественные перемещения американских военных спутников GSSAP на геостационарной орбите. Об этом сегодня, 26 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Астрономического научного центра (АНЦ).

Известно, что в 2014—2016 годах США запустили на орбиту Земли четыре спутника в рамках программы геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP). Эти спутники предназначены для контроля околоземного космического пространства в интересах военно-воздушных сил США.

По официальным данным спутники GSSAP ниже и выше стандартной геостационарной орбиты — круговая орбита высотой 35 786 километров. Спутники GSSAP снимают другие спутники и объекты с использованием оптико-электронной аппаратуры.

По данным АНЦ, все четыре спутника GSSAP совершают множественные маневры. Так, аппарат запущенный в 2014 году в период до 2018 года совершил более 400 маневров. В частности, данный спутник GSSAP сближался для осмотра с американским военным спутником связи MUOS-5, у которого сломался основной двигатель из-за чего ему пришлось добираться до геостационарной орбиты на резервном двигателе.

Другой аппарат GSSAP, также запущенный в 2014 году, совершал инспекционное сближение с американским военным спутником WGS-4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года помощник государственного секретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет обвинил Российскую Федерацию в том, что она испытывает спутники, способные маневрировать на орбите Земли. В частности, речь шла о спутнике, запущенном Россией в 2017 году. Это был спутник-инспектор, способный маневрировать на околоземной орбите, однако американская сторона назвала его поведение «ненормальным» и заподозрила в способности уничтожать другие спутники.