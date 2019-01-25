В Жуковском сконструировали аэродинамическую модель самолета «Слон»

Жуковский, Московская область, 25 января 2019, 13:31 — REGNUM Аэродинамическую модель перспективного тяжелого транспортного самолета названием «Слон» сконструировали специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского. Об этом 25 января сообщает пресс-служба предприятия.
Модель перспективного самолета состоит из фюзеляжа, крыла, мотогондол, вертикального и горизонтального оперения, обтекателя шасси. Отличительной особенностью «Слона» станет наличие центральной секции фюзеляжа, выполняющей функцию силового сердечника. На этот главный узел крепятся остальные элементы конструкции. Учёные института убеждены, что такое решение сократит количество изготавливаемых деталей и упростит технологию сборки.
Ранее на предприятии была разработана техническая концепция «Слона» и определены его основные геометрические и массовые параметры. Летательный аппарат составит конкуренцию таким воздушным судам, как Ан-124 «Руслан», Boeing 747-
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