Армия США получит нано-беспилотник

Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Компания FLIR Systems объявила о том, что получила заказ от сухопутных войск США на поставку персональных разведывательных систем Black Hornet на сумму 39,6 миллиона долларов. Об этом сообщил военный новостной ресурс Defence Blog.

Black Hornet будут использоваться на уровне взвода и малых подразделений. Основные задачи, которые будут решать данные аппараты, следующие: наблюдение, рекогносцировка, разведка. Разработка подобных БПЛА велась в рамках программы Soldier Borne Sensor. Первый контракт на поставку этих систем в армию США компания FLIR Systems получила еще в июне 2018 года.

Конечно, нано-БПЛА Black Hornet можно назвать условно. Внешне аппарат похож на игрушечный вертолет размером с кисть руки.

Компания FLIR Systems уже поставила более 8000 нано-БПЛА Black Hornet по всему миру.

Помимо армии США, нано-БПЛА Black Hornet 3 были также заказаны французским Агентством оборонных закупок (DGA) для поддержки операций французских вооруженных сил. Стоимость заказа для армии Франции составляет 89 миллионов долларов.