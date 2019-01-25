Hyundai и KIA проведут бесплатный техосмотр своих автомобилей в Южной Корее

Сеул, , 12:40 — REGNUM Компании Hyundai Motor и KIA Motors проведут бесплатный техосмотр своих автомобилей в преддверии Корейского нового года в Южной Корее, сообщает YTN.

По сообщению информационного источника, две компании проведут бесплатное техобслуживание в период с 30 января по 2 февраля.

Известно, что автомобилестроительная компания Hyundai Motor будет проводить техосмотр автомобилей в 22 сервисных центр Hyundai и в 1300 шиномонтажных мастерских HYUNDAI BLUhands. А компания KIA Motors в 18 сервисных центрах и в 800 шиномонтажных мастерских Auto Q по всей стране.

Клиенты данных компаний смогут проверить моторное масло, охлаждающую жидкость, аккумуляторы, давление в шинах и т.д.

Корейский новый год —первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.