В Перми создаётся центр робототехники федерального уровня

Пермь, , 11:00 — REGNUM Соглашение о создании в Перми консорциума, объединяющего участников в центр робототехники федерального уровня, подписали девять участников межрегионального совещания лидеров цифрового развития России, сообщает 25 января пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Основателями консорциума выступили ПНИПУ, НАУРР, Промобот, Морион Digital, МГТУ им. Баумана, СПбГТУ «ЛЭТИ», КНИТУ КАИ, ПГМУ, ПГНИУ.

Главной целью, которую ставят перед собой участники соглашения, является консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитии отечественной робототехники. Вузы, принимающие участие в консорциуме, обеспечат проведение фундаментальных и прикладных исследований. Промобот, как опытный участник робототехнического рынка, будет способоствовать разработке актуальных решений и их монетизации на глобальном рынке.

В качестве стратегических целей проекта определены: создание устойчивой робототехнической экосистемы, новых рынков робототехнических решений, разработка образовательных программ в рамках НТИ-концепции «Университет 20.35» и развитие инновационной экосистемы для формирования новых научно-технологических лидеров.

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