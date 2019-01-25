Разработкой беспилотного автомобиля для русской зимы займутся 13 команд

Москва, 25 января 2019, 10:45 — REGNUM Тринадцать команд разработчиков беспилотного автомобиля, способного передвигаться в экстремальных условиях русской зимы, определены в качестве участников квалификационных испытаний конкурса Up Great «Зимний город», сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.
В сообщении отмечается, что команды протестируют свои беспилотники в феврале-марте на полигоне НАМИ в Московской области. Финал конкурса пройдет в декабре этого года, победителю достанется 175 млн рублей. Компания представила стартовый список участников:
- SmartVision Tomsk (альянс «Техническое зрение», Томск);
- СноуБот (Аврора Роботикс, Москва);
- Icy Riders (OOO «Север», Рязань);
- Innoteam (Университет Иннополис, Республика Татарстан);
- ИТС СПРУТ (ООО «ИТС СПРУТ», Магнитогорск);
- НГТУ (Нижегородский государственный технический университет);
- StarLine (НПО «СтарЛайн», Санкт-Петербург);
- АВТО-РТК (объединенная команда Научно-конструкторского бюро вычислительных систем и компании «Бортовые интеллектуальные системы» из Таганрога, ЮФУ и ЮЗГУ);
- Зимний город МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет);
- Альфа (Ковровская государственная технологическая академия, Владимирская область);
- CVLRobotics (Московский политехнический университет);
- BaseTracK (ООО «Энерго», Москва);
- RoboLife (Ульяновский государственный технический университет).
В ходе квалификационного этапа им предстоит выполнить объезд препятствий, движение в пробке, осуществить проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, парковку и другие.
В финале конкурса командам предстоит преодолеть технологический барьер — проехать в зимних условиях 50 километров пути. При этом время будет ограничено тремя часами, а водителям предстоит соблюдать правила дородного движения.
Ранее о готовности представить на конкурс проект беспилотника сообщили в Томске. Команда альянса «Техническое зрение» планирует создать механику, приводы на все системы коммуникаций и систему управления — «мозг» этого беспилотного автомобиля, а также разработать систему навигации.
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