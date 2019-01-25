Разработкой беспилотного автомобиля для русской зимы займутся 13 команд

Москва, , 10:45 — REGNUM Тринадцать команд разработчиков беспилотного автомобиля, способного передвигаться в экстремальных условиях русской зимы, определены в качестве участников квалификационных испытаний конкурса Up Great «Зимний город», сообщила пресс-служба Российской венчурной компании.

В сообщении отмечается, что команды протестируют свои беспилотники в феврале-марте на полигоне НАМИ в Московской области. Финал конкурса пройдет в декабре этого года, победителю достанется 175 млн рублей. Компания представила стартовый список участников:

SmartVision Tomsk (альянс «Техническое зрение», Томск);

СноуБот (Аврора Роботикс, Москва);

Icy Riders (OOO «Север», Рязань);

Innoteam (Университет Иннополис, Республика Татарстан);

ИТС СПРУТ (ООО «ИТС СПРУТ», Магнитогорск);

НГТУ (Нижегородский государственный технический университет);

StarLine (НПО «СтарЛайн», Санкт-Петербург);

АВТО-РТК (объединенная команда Научно-конструкторского бюро вычислительных систем и компании «Бортовые интеллектуальные системы» из Таганрога, ЮФУ и ЮЗГУ);

Зимний город МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет);

Альфа (Ковровская государственная технологическая академия, Владимирская область);

CVLRobotics (Московский политехнический университет);

BaseTracK (ООО «Энерго», Москва);

RoboLife (Ульяновский государственный технический университет).

В ходе квалификационного этапа им предстоит выполнить объезд препятствий, движение в пробке, осуществить проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, парковку и другие.

В финале конкурса командам предстоит преодолеть технологический барьер — проехать в зимних условиях 50 километров пути. При этом время будет ограничено тремя часами, а водителям предстоит соблюдать правила дородного движения.

Ранее о готовности представить на конкурс проект беспилотника сообщили в Томске. Команда альянса «Техническое зрение» планирует создать механику, приводы на все системы коммуникаций и систему управления — «мозг» этого беспилотного автомобиля, а также разработать систему навигации.

Читайте также: В Томске сообщили подробности создания беспилотного автомобиля для зимы