KIA приступила к сборке бюджетного кроссовера SP

Нью-Дели, , 10:16 — REGNUM Тестовый выпуск кроссовера KIA SP начался на новом заводе автокомпании в Индии. Об этом сообщило издание Indiatimes со ссылкой на собственные источники.

Модель в целом схожа с концептом, представленным общественности в феврале 2018 года на автосалоне в Нью-Дели. Длина автомобиля — 4,27 м, ширина — 1,78 м, высота — 1,63 м, расстояние между осями — 2,59 м.

KIA SP будет оснащаться 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 123 л.с. либо дизельным двигателем объёмом 1,4 или 1,6 литров с 90 и 128 л.с. соответственно. Силовой агрегат будет работать в паре с 6-диапазонной механической коробкой передач или 6-ступенчатая АКПП.

Планируемая цена модели в Индии будет варьироваться в пределах 990 000 — 1 590 000 рупий (от 920 000 до 1 480 000 рублей). Продажи намечены на май нынешнего года.

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