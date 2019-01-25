Китайская компания Huawei представила микрочип для базовых станций сетей 5G

Пекин, , 09:22 — REGNUM Китайская компания Huawei Technologies Co. Ltd. запустила первый в мире микрочип, специально разработанный для базовых станций сетей связи пятого поколения 5G, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Чип, получивший название Huawei Tiangang, будет обеспечивать работу упрощенных сетей 5G, а также крупномасштабных сетей 5G, говорится в пресс-релизе. По информации компании, Huawei Tiangang обладает высокой вычислительной мощью, превосходя в 2,5 раза своих предшественников. Он использует новейшие алгоритмы и технологии формирования луча, а также способен управлять до 64 каналами, что является рекордным для индустрии.

Чип поддерживает спектральную ширину полосы частот в 200 МГц, что говорит о готовности для использования его в сетях будущих поколений. При этом, монтаж базовых станций 5G требует лишь половину времени, которое необходимо для того же процесса с сетями 4G, отметили в компании.

«Huawei в течение долго времени вкладывала средства в фундаментальную науку и технологию. Мы были первыми, кто совершил прорыв в ключевых технологиях вроде коммерческого использования сетей 5G», — заявил исполнительный директор совета директоров компании Дин Юнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае была проведена первая в мире удаленная медицинская операция посредством сетей связи пятого поколения 5G. Инфраструктура для этого была также предоставлена компанией Huawei.

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