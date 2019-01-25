SpaceX провела огневое испытание ракеты Falcon 9

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Компания SpaceX провела огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, которая в феврале совершит тестовый беспилотный запуск новейшего корабля Crew Dragon (Dragon-2). Оно состоялось на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал 24 января. Однако, как сообщает портал Space Flight Now со ссылкой на источники, испытания длились меньше запланированного.

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Кроме того, отмечает издание, SpaceX по завершении испытаний не выпустила сообщения, как это обычно делается, подтверждающего их успешное прохождение.

https://twitter.com/SpaceflightNow/status/1088575453726679040

«Многочисленные источники сообщают, что двигатель не работал на всё запланированное время», — говорится в статье Space Flight Now.

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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что первый испытательный беспилотный полёт космического корабля Dragon 2 (Crew Dragon) к Международной космической станции состоится до конца 2018 года. Однако срок был перенесён на 17 января 2019 года. А затем снова отложен. Как сообщил директор SpaceX Илон Маск, тестовый запуск пилотируемого корабля Dragon V2 намечен на начало февраля.

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