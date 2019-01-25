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Названа прибыль компании KIA Motors за 2018 год

Техника

Прибыль компании выросла на 75%

Сеул, 25 января 2019, 08:18 — REGNUM  Прибыль автомобилестроительной компании KIA Motors в 2018 году выросла почти на 75%. Об этом, как передает YTN, сообщили представители компании.

По их словам, в 2018 году прибыль компании выросла на 74,8%, до 1,15 трлн вон (~$1,01 млрд). Кроме того, сумма продаж компании составила 54,16 трлн вон (~$47,8 млрд), что на 1,2% больше, чем в 2017 году.

Как сообщили представители компании KIA Motors, несмотря на то, что рынок будет нестабилен, в 2019 году компания планирует сделать все возможное для достижения высоких продаж, ориентируясь на развивающиеся рынки.

Кроме того, в этом году компания планирует выпустить новые модели автомобилей, таких как Soul, Telluride и K5. Помимо этого, компания планирует ввести в эксплуатацию завод, находящийся в Индии, во втором полугодии 2019 года.

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Автопром
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