В Китае стремительно выросла выработка ядерной энергии в 2018 году

Пекин, , 07:15 — REGNUM Объем выработки атомной энергии в Китае в 2018 году вырос в связи с запуском новых реакторов, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 294,4 млрд кВт⋅ч ядерной энергии было произведено в Китае в 2018 году, что на 18,6% больше, чем годом ранее, сообщили в Совете по электроэнергии Китая (CEC). Таким образом, доля ядерной энергии в общей энергосистеме Поднебесной составила 4,2%, а это позволяет отказаться от использования 90 млн тонн угля и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 280 млн тонн.

В 2018 году в Китае было введено в эксплуатацию семь новых ядерных реакторов с установленной мощностью, достигающей 8,84 млн кВт, сообщили в Национальной администрации энергетики Китая (NEA). В настоящее время 45 ядерных реакторов эксплуатируются в стране общей установленной мощностью 45,9 млн кВт, что является третьим показателем в мире.

Еще 11 реакторов находится в состоянии строительства, а их общая установленная мощность составляет 12,18 млн кВт. Китай намерен повысить общую установленную мощность ядерных реакторов по всей стране до 88 млн кВт к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай достиг паритета с Россией по ядерным реакторам еще в 2016 году. Тогда в России и в Китае насчитывалось 36 ядерных реакторов. С тех пор Китай значительно ушел вперед. Лидером же по-прежнему являются США с их сотней реакторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай достиг паритета с Россией по ядерным реакторам