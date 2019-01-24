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Прибыль компании Hyundai Motor в 4 квартале 2018 года упала на 35%

Техника

Чистая прибыль компании составила лишь $1,44 млрд

Сеул, 24 января 2019, 14:16 — REGNUM  Представители автомобилестроительной компании Hyundai Motor сообщили об убытках в 4 квартале 2018 года, сообщает YTN.

По их словам, не смотря на то, что продажи в 4 квартале 2018 года выросли на 5% до 25,6 трлн вон (~$22,6 млрд), прибыль компании упала на 35%.

Убыток за 4 квартал 2018 года составил 233,3 млрд вон (~$206,2 млн), это первый квартальный убыток с 2010 года.

Объем продаж в 2018 году достиг 97,2 трлн вон (~$85,9 млрд), что на 0,9% больше, чем в 2017 году. Однако чистая прибыль составила лишь 1,64 трлн вон (~$1,44 млрд) и является самым низким показателем с 2010 года.

По сообщению представителей компании, упадок прибыли связан с падением курса вона-доллар и роста инвестиционных затрат для повышения конкурентоспособности.

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