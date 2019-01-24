«Боинг» протестировал самолет-такси с автопилотом

Чикаго, США, , 14:02 — REGNUM «Боинг», американская авиастроительная компания, завершила первые летные испытания автономного пассажирского воздушного судна, сообщает The Washington Examiner.

Внешне судно напоминает и вертолет, и самолет. Тест, проведенный в штате Вирджиния, продемонстрировал вертикальный взлет и посадку судна, позволив оценить наземную систему управления, а также функции самоуправления. Будущие испытания будут охватывать прямой полет, в котором аппарат опирается на свои крылья, а также переход в этот режим с вертикального взлета.

Прототип был разработан компанией Aurora Flight Sciences, которую «Боинг» приобрел в конце 2017 года, на фоне достижений в области управляемых компьютером перевозок.

«Вот как выглядит революция, и это из-за автономии, — сказал Джон Лэнгфорд, глава Aurora, после испытательного полета. — Гарантированная автономия сделает возможной тихую, чистую и безопасную городскую воздушную мобильность».

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС США закупят истребители компании «Боинг». И.о. министра обороны США Патрик Шанахан проработал в этой компании на различных должностях с 1986 года по март 2017 года.