Названо число проданных импортных автомобилей в Южной Корее в 2018 г

Сеул, , 13:42 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее было продано около 260 тыс импортированных автомобилей на общую сумму 17,4 трлн вон (~$15,38 млрд). Об этом, как передает YTN, сообщили представители Ассоциации импортеров и дистрибьюторов автомобилей The Korea Automobile Importers & Distributors Association.

По их данным, в стране объем продаж импортных автомобилей в 2018 году превысил 17 трлн вон (~$15 млрд).

Согласно информационному источнику, автомобилей марки Mercedes-Benz было продано больше всего, так как объем продаж составил 5,6 трлн вон (~$4,9 млрд). На втором месте BMW, однако объем продаж компании резко упал, после того как компания начала отзывать автомобили. На третьем — компания по производству внедорожников, Land Rover, объем продаж которой превысил 1 трлн вон (~$884 млн). Затем идут Lexus, Audi, Ford и Toyota.

Отмечается, что увеличение продаж импортных автомобилей связано с тем, что автомобили марок Audi и Volkswagen снова появились на корейском рынке, а также с увеличением дорогостоящих моделей.