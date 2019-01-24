Bentley выпустит «загадочную» модель к своему 100-летию

Кру, Великобритания, , 13:22 — REGNUM К своему 100-летнему юбилею компания Bentley выпустит специальную модель автомобиля, которая будет показана на Женевском международном автосалоне, сообщает издание Motor1.

Bentley Motors Limited была основана 10 июля 1919 года. Основным принципом «быстрая машина, хорошая машина, лучшая в своем классе» британский автопроизводитель руководствуется и сегодня. В издании отмечают, что компания была вдохновлена одной из её знаковых гоночных машин «Blower», поэтому новая «загадочная» модель заимствует некоторые её элементы. В частности, на решетке радиатора красуется крупная цифра 9, акцентирующая на гоночном наследии Bentley.

«Blower» №9 в настоящее время считается «самым известным Bentley в мире», поскольку участвовал в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1930 году. И хотя тяжелому автомобилю так и не удалось выиграть Ле-Ман в зал славы автоспорта машина и водитель попали благодаря своему знаменитому обгону в марафоне. Тогда, напомним, сэр Генри Биркин и Жан Шассань, пилоты команды, на высокой скорости опередили Рудольфа Караччиолу на Mercedes SSK и установили в итоге лучший круг кольца в Сарте — 6 мин 38 сек.

Что касается юбилейной модели Bentley, то, скорее всего, ею станет особая серия на базе купе Continental GT последнего поколения. Тираж, стоимость и другие подробности станут известны на Женевском автосалоне, который стартует 5 марта.

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