Компания Hyundai Motor заключила контракт с вьетнамской Thanh Cong Group

Сеул, , 12:52 — REGNUM Автомобилестроительная компания Hyundai Motor заключила бизнес — соглашение с Вьетнамской компанией Thanh Cong Group, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, 23 января представители двух компаний подписали соглашение в штаб-квартире Hyundai Motor, расположенной в районе Сечо-гу, г. Сеул.

Данное соглашение направлено на создание системы, позволяющей оперативно реагировать на требования рынка с помощью сервисной сети, которая отвечает потребностям клиентов на быстро растущем вьетнамском автомобильном рынке.

Thanh Cong Group — крупная строительная Вьетнамская компания, основанная в 1999 году и имеющая 23 дочерние компании. С Hyundai данная компания сотрудничает с 2009 года.

В 2018 году во Вьетнаме было продано 55,924 автомобилей Hyundai. Компания Hyundai Motor планирует увеличить количество продаж своих автомобилей в стране до 100 тыс единиц в год, именно для этих целей и было подписано данное соглашение.