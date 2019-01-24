Четверг, 24 Января 2019 года
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Компания Hyundai Motor заключила контракт с вьетнамской Thanh Cong Group

Техника

Южнокорейская компания планирует увеличить продажи своих автомобилей на территории Вьетнама

Сеул, 24 января 2019, 12:52 — REGNUM  Автомобилестроительная компания Hyundai Motor заключила бизнес — соглашение с Вьетнамской компанией Thanh Cong Group, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, 23 января представители двух компаний подписали соглашение в штаб-квартире Hyundai Motor, расположенной в районе Сечо-гу, г. Сеул.

Данное соглашение направлено на создание системы, позволяющей оперативно реагировать на требования рынка с помощью сервисной сети, которая отвечает потребностям клиентов на быстро растущем вьетнамском автомобильном рынке.

Thanh Cong Group — крупная строительная Вьетнамская компания, основанная в 1999 году и имеющая 23 дочерние компании. С Hyundai данная компания сотрудничает с 2009 года.

В 2018 году во Вьетнаме было продано 55,924 автомобилей Hyundai. Компания Hyundai Motor планирует увеличить количество продаж своих автомобилей в стране до 100 тыс единиц в год, именно для этих целей и было подписано данное соглашение.

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Автопром
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